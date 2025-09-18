Inspectorul școlar general al județului Suceava, la Atelierul Internațional TAIEX: Reforme în educație, sprijinite de Comisia Europeană



Marți, 16 septembrie 2025, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF România și Comisia Europeană, a organizat Atelierul Internațional TAIEX, dedicat reformelor în educație susținute prin Instrumentul de asistență tehnică (TSI) al Comisiei Europene. Evenimentul, găzduit de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, a reunit reprezentanți ai ministerelor educației din state membre UE, experți ai Comisiei Europene și UNICEF, cadre universitare, ONG-uri, directori de școli, profesori, consilieri școlari, elevi și părinți.

Județul Suceava a fost reprezentat de inspectorul școlar general, prof. Nicolae Ciprian Anton, și conf. univ. dr. Otilia Clipa, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Suceava.

Atelierul s-a axat pe două teme principale:

Combaterea segregării școlare: România a prezentat noul cadru legislativ și metodologic pentru monitorizarea, prevenirea și combaterea segregării școlare, elaborat cu sprijinul Comisiei Europene și UNICEF. Reprezentanți din Bulgaria, Cehia, Portugalia și Slovacia au împărtășit experiențele lor în domeniul desegregării școlare. Învățarea socio-emoțională (SEL) și starea de bine a elevilor: Au fost prezentate bune practici din Finlanda, Franța, Spania și Malta, alături de reformele în curs din România.

În cadrul evenimentului, a fost prezentată sinteza primului Raport național privind analiza riscurilor de segregare școlară din sistemul de învățământ românesc, bazat pe monitorizarea din anul școlar 2024-2025. Raportul final, realizat cu sprijinul UNICEF, este în curs de elaborare.

De asemenea, a fost lansată Analiza stării de bine și a sănătății mintale a elevilor din gimnaziu, un document unic la nivel național, bazat pe cercetări din școlile românești, realizat în cadrul proiectului TSI finanțat de UE.

Raportul, care oferă date esențiale pentru politici publice în educație și sănătate mintală, este disponibil la: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2025/div/RAPORT_Analiza_starii_de_bine_sanatatii_mintale_copii_gimnaziu_RO.pdf.