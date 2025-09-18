Managerul interimar al SCJU Suceava, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, anunță finalul mandatului: Sunt bucuros că am reprezentat o echipă care luptă zi de zi pentru viață



Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că se apropie finalul interimatului său și că se confruntă cu o decizie dificilă: continuarea activității manageriale sau revenirea la profesia de chirurg.

„După primele două luni, decizia era simplă, dar după luna a treia, când au apărut satisfacțiile muncii de management și conștientizarea că pot face lucruri frumoase pentru Bucovina, decizia a devenit foarte grea. La 39 de ani, nu pot renunța la pacienții mei și la profesia chirurgicală pentru care am muncit atât de mult”, a afirmat dr. Irimie.

Acesta a subliniat că funcția de manager al unui spital de talia SCJU Suceava necesită dedicare totală în 2025, fără posibilitatea de a combina activitatea managerială cu cea chirurgicală.

Cu toate acestea, dr. Jurchiș Irimie a evidențiat progresele realizate în ultimele luni, mulțumind colegilor pentru munca „titanică” și pentru susținerea acordată.

„Sunt bucuros că am reprezentat o echipă care luptă zi de zi pentru viață”, a adăugat el.

Printre realizările mandatului său se numără reinstituirea liniei de gardă pe Cardiologie, inexistentă în martie 2025, prin convingerea unei colege să își retragă demisia, cu sprijinul directorului medical Paul Turcoman.

De asemenea, secția ORL, care nu a avut linie de gardă între iunie 2024 și martie 2025, beneficiază din aprilie 2025 de continuitate, permițând tratarea pacienților din județ.

Pe secția Radiologie, afectată de lipsa specialiștilor la nivel național, au fost transferați doi medici radiologi, reducându-se dependența de teleradiologie.

„Prezența umană este esențială pentru o atitudine terapeutică de calitate”, a subliniat dr. Jurchiș Irimie.

Alte progrese includ angajarea a trei medici oncologi pentru a sprijini pacienții cu afecțiuni grave și transferul unui medic ATI bine pregătit de la un spital din Capitală, pentru a crește calitatea serviciilor și diversitatea intervențiilor.

Dr. Mircea Jurchiș Irimie a avertizat că aceste progrese sunt fragile și a pledat pentru solidaritate între colegi și apropierea de pacienți.

„Trebuie să fim aproape unii de alții și de pacienți, pentru a menține un lanț care să ne ajute reciproc. Sper ca spitalul să continue pe acest drum”, a spus managerul interimar.

El a subliniat că unitatea spitalicească nu are probleme legate de finanțare, dar că trebuie avut grijă la fiecare bănuț, iar cea mai importantă problemă care trebuie avută în vedere este resursa umană, atât în ceea ce privește menținerea personalului medical în spital, dar și atragerea de noi medici, dar pe baze serioase, cu prezentarea situației și nu pe promisiuni fără acoperire.

„Problema resursei umane nu exista în urmă cu câțiva ani, dar mediul privat fiind prolific pentru calitatea vieții, orice tânăr medic preferă calitatea vieții să fie la un anumit nivel”, a spus dr. Mircea Jurchiș Irimie.

Managerul interimar al SCJU Suceava a arătat că în decursul celor șase luni a reușit să obțină mai multe promisiuni ale unor medici rezidenți de a veni să profeseze la SCJU Suceava și a reușit în același timp să convingă medici din spital să nu demisioneze, mulți dintre aceștia dorind să plece din cauza fenomenului de burn-out, ca urmare a numărului mare de pacienți.