Modernizare finalizată la Grădinița Specială din Fălticeni: Investiție de 4,8 milioane de lei pentru copiii cu dizabilități



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava a recepționat lucrările de reabilitare și modernizare a Grădiniței Speciale din Fălticeni, un proiect finalizat recent în prezența vicepreședintelui CJ Suceava, Nicolae Robu, președintele comisiei de recepție.

Investiția, în valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, a fost finanțată în proporție de aproape 3 milioane de lei prin fonduri nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

Proiectul aduce condiții îmbunătățite pentru cei 105 copii cu dizabilități înscriși la grădiniță, precum și pentru cadrele didactice și personalul auxiliar. Lucrările au inclus modernizarea celor trei corpuri de clădire și a spațiilor exterioare.

Clădirea veche a fost reabilitată termic, dotată cu lift cu platformă și grupuri sanitare adaptate, iar instalațiile termice și sanitare au fost refăcute.

Totodată, a fost amenajată o sală de haloterapie (terapie salină). Corpul nou a beneficiat de eficientizare energetică, modernizarea acoperișului, refacerea instalațiilor termice și electrice, precum și amenajarea unei scări exterioare de evacuare.

Centrala termică a fost modernizată prin reabilitarea acoperișului, înlocuirea cazanului pentru apă caldă și instalarea de panouri solare pentru eficiență energetică.Spațiile exterioare au fost, de asemenea, transformate: a fost creat un loc de joacă modern, căile de acces au fost modernizate, s-a realizat o rețea subterană de canalizare pluvială și s-a relocat conducta de gaz.

„Mă bucur că am reușit să ducem la bun sfârșit acest proiect început acum aproape șase ani. Este o investiție pentru copiii cu dizabilități și pentru șansa lor la un viitor mai bun, dar și pentru cadrele didactice și personalul care îi sprijină zi de zi. Astăzi, la Fălticeni putem vorbi despre o grădiniță cu adevărat modernă, adaptată nevoilor celor peste 100 de copii înscriși aici”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu.

Lucrările au o garanție de 60 de luni, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.