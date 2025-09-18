DAAR, Reserved, New Yorker şi TEDi, noi branduri la Iulius Mall Suceava



În urma unei investiții de 40 de milioane de euro, care a presupus extinderea cu 16.500 mp și aducerea unor concepte noi de retail, Iulius Mall Suceava – principala destinație de cumpărături din nord-estul țării – își continuă procesul de dezvoltare și atrage noi branduri în portofoliu: DAAR, Reserved, New Yorker și TEDi.

Prin extindere, centrul comercial oferă vizitatorilor o experiență optimizată de shopping, ce include branduri internaționale în formate actualizate, servicii utile, opțiuni variate de dining, mai mult spațiu verde și 2.400 de locuri de parcare. În perioada următoare, oferta se va diversifica prin inaugurarea unor magazine așteptate de comunitate, care aduc produse accesibile, în tendințe și adaptate cerințelor actuale ale pieței.

De curând, un nou brand de bijuterii este prezent în Iulius Mall Suceava. Parte din Grupul TEILOR, DAAR este un brand cu un portofoliu centrat în jurul bijuteriilor cu diamante create în laborator, dedicat tinerilor și tuturor celor care poartă bijuteriile cu atitudine. De asemenea, DAAR este destinația preferată a tuturor celor care vor să ofere un cadou memorabil celor dragi.

LPP, cel mai mare retailer de fashion din Europa Centrală și de Est, continuă expansiunea în Iulius Mall Suceava. După deschiderea magazinelor Mohito, Cropp și House, compania va inaugura în octombrie un nou magazin Reserved, pe o suprafață de 2.000 mp. Reserved, brandul emblematic al LPP, aduce colecții care reflectă cele mai noi tendințe, îmbinând stilul clasic cu elemente moderne și originale. Inspirația vine din multiculturalismul marilor metropole europene și americane, dar și din energia urbană a orașelor precum Tokyo și Seul. Gama Reserved include colecții dedicate femeilor, bărbaților și copiilor, precum și o linie extinsă pentru femeile însărcinate.

Retailerul german New Yorker va fi prezent la Iulius Mall începând cu această toamnă. Ocupând o suprafață de aproximativ 1.400 mp, brandul se adresează tinerilor și oferă piese vestimentare și accesorii pentru femei și copii.

Luna aceasta, vine la Iulius Mall discounterul TEDi. Retailerul este unul dintre liderii categoriei non-food și oferă o gamă variată de produse la prețuri accesibile. Cu o expansiune rapidă, și-a câștigat notorietatea datorită ofertelor sezoniere și a campaniilor de reducere prezente pe tot parcursul anului. Pe lângă bunurile de uz casnic, bricolaj și electrice, gama TEDi include și articole de papetărie, jucării, dar și produse de farmacie și cosmetice. Magazinul va avea 900 mp.

Despre Iulius Mall Suceava

Iulius Mall Suceava face parte din reţeaua naţională cu acelaşi nume, deţinută de companiile IULIUS şi Atterbury Europe. Inaugurat în anul 2008 şi extins în 2025, mall-ul include peste 120 de locaţii, cel mai mare multiplex cinema din nordul țării, cu 8 săli, food court cu peste 1.200 de locuri, hypermarket, club de bowling și biliard.

IULIUS și Atterbury Europe au investit 40 de milioane de euro în extindere, iar odată cu acest proiect suma totală investită la Suceava ajunge la 110 milioane de euro. Iulius Mall Suceava este cea mai mare destinație de shopping, distracție și socializare din nord-estul ţării, cu o suprafaţă închiriabilă de 60.000 mp. Proiectul include un mix de servicii și branduri internaționale, numeroase facilități de petrecere a timpului liber, un parc și o parcare de 2.400 de locuri.