Cele două fete rănite grav în accidentul de la Pătrăuți au leziuni cerebrale severe cu un prognostic extrem de rezervat. A treia fată rănită are o evoluție favorabilă sub tratament

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a transmis, joi, un nou comunicat privind starea de sănătate a pacientelor internate în urma accidentului rutier grav produs pe 15 septembrie 2025, în localitatea Pătrăuți.

Conform informațiilor furnizate, două paciente, în vârstă de 15 și 21 de ani, rămân internate în Secția de Terapie Intensivă, în stare extrem de gravă, cu instabilitate hemodinamică.

Investigațiile imagistice au relevat leziuni cerebrale severe, cu un prognostic extrem de rezervat.

Echipele medicale depun eforturi susținute pentru stabilizarea funcțiilor vitale și monitorizarea continuă a celor două paciente.

Pe de altă parte, pacienta de 17 ani, internată în Secția de Chirurgie Pediatrică, prezintă o stare generală bună, fiind hemodinamic stabilă, cu o evoluție favorabilă sub tratament, conform parametrilor clinici, biologici și imagistici.

„Suntem profund afectați de acest tragic eveniment și suntem alături de familiile pacientelor. Echipele noastre medicale fac tot posibilul pentru a asigura cea mai bună îngrijire și tratament”, se arată în comunicatul spitalului.

Spitalul va continua să ofere actualizări privind evoluția stării pacientelor pe măsură ce apar noi informații.