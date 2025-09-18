Șapte școli din județul Suceava, distinse cu titlul „Școală eTwinning 2025”



Șapte unități de învățământ preuniversitar din județul Suceava au fost premiate cu prestigiosul titlu de „Școală eTwinning 2025” în cadrul competiției europene organizate de programul eTwinning, parte a Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport. Lansat în 2005, programul eTwinning facilitează colaborarea interșcolară prin proiecte educaționale pe platforma European School Education Platform, promovând incluziunea, inovarea și utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic.

Școlile sucevene premiate sunt:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret

Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni

Școala Gimnazială Dorna Arini

Titlul „Școală eTwinning” recunoaște angajamentul și devotamentul echipelor formate din elevi, profesori și directori în promovarea incluziunii și inovării educaționale. Valabil doi ani, certificatul evidențiază școlile ca organizații de învățare incluzive, care adoptă o conducere partajată și creează un mediu educațional adaptat diversității elevilor, părinților și comunității.

Aceste școli devin ambasadori eTwinning, inspirând alte unități prin activități de mentorat, sesiuni de informare și zile ale porților deschise.

Inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, prof. Lidia Acostoaie, a declarat: „Pentru a obține acest titlu, accentul se pune pe colaborarea dintre profesori, elevi, părinți și munca în echipă, capacitatea elevilor de a acționa promovând incluziunea și inovarea în educație.”