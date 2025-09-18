Bogdan Floriștean, sportivul sucevean care îmbină ringul cu misiunile de pompier, îl va înfrunta pe campionul francez Lorenzo Sammartino



Suceveanul Bogdan Floriștean, sportiv legitimat la Clubul Pro Gym Mironescu, se pregătește pentru un duel de excepție în Franța, pe 11 octombrie 2025, unde îl va înfrunta pe campionul național al gazdelor, Lorenzo Sammartino.

Programat în cadrul unei gale internaționale de kickboxing, meciul pare să fie una dintre cele mai așteptate confruntări, reprezentând o adevărată bătălie între experiența francezului și ambiția tânărului român de 23 de ani.

Floriștean a demonstrat în ultimii ani un parcurs impresionant în sporturile de contact, participând la gale precum Dynamite Fighting Show și Colosseum Tournament și reușește să echilibreze cariera sportivă cu meseria de pompier la ISU Suceava, unde spiritul de sacrificiu, disciplina și forța fizică dobândite în misiunile zilnice îl ajută să performeze în ring.

Lorenzo Sammartino, un tânăr de 20 de ani și unul dintre cei mai promițători kickboxeri francezi, este campion național la categoria 63,5 kg în Muay Thai, cu un palmares marcat de victorii împotriva unor adversari de top precum Alexis Sautron și Sofiane El Kaid. Cunoscut pentru stilul agresiv și determinarea sa, Sammartino a trecut prin stagii de antrenament în Thailanda, ceea ce îl face un oponent redutabil pe teren propriu.

Românul merge în Franța cu dorința de a demonstra că pasiunea și determinarea pot depăși orice obstacol, promițând un meci spectaculos. Publicul din lumea sporturilor de contact așteaptă cu nerăbdare această confruntare intensă, iar numele lui Bogdan Floriștean este deja rostit cu respect în circuitul internațional.