Un bărbat aflat în vizită la o femeie din Vatra Dornei a căzut de la etajul patru

Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, miercuri seara, prin apel la 112 de către o femeie care a anunțat că o persoană a căzut de la etajul 4 al unui bloc situat pe strada Unirii.

Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că, în spatele blocului, se afla cadavrul unui bărbat, întins pe sol cu fața în jos.

Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, substația Vatra Dornei, și un echipaj SMURD au intervenit rapid, dar manevrele de resuscitare nu au avut succes, fiind declarat decesul.

Examinarea criminalistică a cadavrului a relevat leziuni specifice unei căderi de la înălțime.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că bărbatul decedat se afla în vizită la o locatară a blocului.

Aceasta a declarat că, în cursul zilei, au consumat împreună băuturi alcoolice.

La un moment dat, femeia a părăsit apartamentul pentru a merge la un magazin, lăsându-l pe bărbat dormind.

La întoarcere, a aflat că acesta căzuse în spatele blocului.Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru efectuarea autopsiei medico-legale.

Verificările au arătat că bărbatul era cunoscut cu probleme psihice și consumator de alcool, având antecedente de tentative de suicid.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă (moarte suspectă), cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.