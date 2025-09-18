Lucrări de igienizare pe strada Tineretului din Suceava: 11 șoferi amendați pentru nerespectarea restricțiilor de parcare



Primăria Suceava a organizat, joi, lucrări de igienizare pe strada Tineretului din cartierul Cuza Vodă II.

Echipele operatorului de salubrizare, sprijinite de Poliția Locală, au intervenit pentru curățarea zonei destinată parcării autoturismelor.

Pentru a facilita intervenția utilajelor, au fost ridicate și relocate 6 autoturisme, iar 11 șoferi care nu au respectat restricțiile de parcare au primit sancțiuni contravenționale.

Primăria reamintește că, în fiecare joi, între orele 08:00 și 10:00, parcarea este interzisă pe strada Tineretului, cu excepția zilelor de sărbătoare legală.

Programul de igienizare va fi extins treptat și pe alte străzi din municipiu, urmând ca Primăria să comunice periodic detalii suplimentare.

Municipalitatea mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și colaborare, subliniind importanța contribuției comune pentru un oraș mai curat.