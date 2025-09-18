Un sucevean a fost arestat preventiv 30 de zile pentru că și-a bătut crunt soția



Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a anunțat că, joi, 18 septembrie 2025, a fost pusă în mișcare acțiunea penală din oficiu împotriva unui bărbat, identificat cu inițialele R.G.C., pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Conform anchetei, în noaptea de 13 septembrie 2025, în jurul orei 03:00, în domiciliul său, în dormitor, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, inculpatul a agresat-o fizic pe soția sa, lovind-o cu un obiect din lemn în zona capului și a hemitoracelui.

Victima a suferit leziuni care necesită 38-40 de zile de îngrijiri medicale, conform fișei preliminare emise de Serviciul de Medicină Legală Suceava.

Bărbatul a fost reținut, joi, iar ulterior a fost prezentat Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea, emițând un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele acestuia.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.