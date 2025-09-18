Trei autoturisme avariate la Fălticeni după ce un șofer beat avea alte preocupări în timp ce conducea mașina



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, miercuri seara la ora 19:15, de un cetățean despre producerea unui accident rutier pe strada Republicii, soldat cu pagube materiale.

Echipajul de poliție rutieră s-a deplasat la fața locului și a constatat că în jurul orei 19:10, un bărbat de 47 de ani din comuna Baia, în timp ce conducea un autoturism marca BMW pe strada Republicii, în direcția parcării blocului cu nr. 36, a fost distras de activități care i-au afectat atenția.

Acesta a acroșat cu partea stânga-față un autoturism marca Peugeot parcat în fața blocului, care, în urma impactului, a ricoșat într-un alt autoturism parcat, marca Mazda.

Evenimentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.Deoarece conducătorul autoturismului BMW emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.