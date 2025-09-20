Victorie zdrobitoare pentru Cetatea 1932 Suceava: 7-0 cu FC Bacău 2 în Liga a III-a



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava a realizat o performanță de excepție în etapa a IV-a din Seria I a Ligii a III-a, învingând categoric FC Bacău 2 cu scorul de 7-0, într-un meci dominat de la un capăt la altul.

Sub comanda antrenorului Dorin Goian, sucevenii au început în forță, marcând primul gol în minutul 3 prin Andrei Cerlincă.

Avantajul s-a dublat în minutul 17, când Ion Baciu (FC Bacău 2) și-a introdus mingea în propria poartă. Marian Ilie a majorat scorul în minutul 19 (3-0), iar Alexandru Zaharia a punctat în minutele 25 și 45, completând o primă repriză de vis cu scorul de 5-0. În repriza secundă, Ciprian Perju (min. 81) și Alexandru Savin (min. 83) au desăvârșit recitalul ofensiv al Cetății, stabilind scorul final de 7-0.

Echipa de start a Cetății 1932 Suceava: David Feșteu – Ciprian Perju, Ruben Sumanariu, Cătălin Grosu, Marius Codreanu, Cosmin Tucaliuc, Ilie Marian, Radu Ungurianu, Andrei Buceac, Andrei Cerlincă, Alexandru Zaharia.

Rezerve: Păunel Apetrei, Șerban Nițu, Mario Bai, Ștefan Petraru, Cristian Balgiu, Codrin Nica, Alexandru Savin, Robert David, Iosif Netbai.

Cu această victorie, Cetatea 1932 Suceava își consolidează poziția în clasament și privește cu optimism spre următorul meci, o deplasare la CSM Vaslui, programată marți, 23 septembrie, de la ora 17:00.