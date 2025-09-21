Primăria Suceava: Continuăm modernizarea locurilor de joacă din oraș pentru ca cei mici să aibă spații tot mai frumoase, sigure și pline de viață



Primăria Suceava a anunțat că a finalizat modernizarea locului de joacă de pe strada Păcii, aducând bucurie copiilor și liniște părinților.

Spațiul a fost complet transformat, beneficiind acum de un gard nou, două porți de acces, două mese de tenis de masă și bănci noi pentru relaxare.

Suprafața de pietriș a fost înlocuită cu una modernă din tartan, asigurând mai multă siguranță și confort.

Și în zona Gării Burdujeni, pe strada Putna, lucrările avansează. Gardul vechi a fost înlocuit, iar în curând va fi instalată o masă de tenis de masă.

Primăria continuă astfel eforturile de modernizare a locurilor de joacă din oraș, pentru a oferi copiilor spații sigure, atractive și pline de viață, spre mulțumirea părinților care pot să fie mai liniștiți și mai relaxați atunci când copiii se joacă.