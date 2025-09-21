Garda de Mediu Suceava s-a alăturat Zilei de Curățenie Națională „Let’s Do It, Romania!”



Pe 20 septembrie 2025, Comisariatul Județean Suceava al Gărzii Naționale de Mediu a participat la Ziua de Curățenie Națională „Let’s Do It, Romania!”.

Alături de voluntari, instituții partenere și membri ai comunității, acțiunea a transformat Suceava într-un loc mai curat și mai prietenos cu natura.

Evenimentul a demonstrat puterea implicării și responsabilității colective, subliniind că schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

„Împreună putem construi un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava care au mulțumit tuturor participanților care au arătat că le pasă de mediul înconjurător.