Motociclist rănit la Vama după ce o șoferiță nu i-a acordat prioritate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La data de 20.09.2025, în jurul orei 14:38, în localitatea Vama, județul Suceava, a avut loc un accident rutier la intersecția străzii Gării cu DN17.

Potrivit primelor date din anchetă, o femeie din Vama, în timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen, nu a oprit și nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete marca Suzuki, care circula pe DN17 dinspre Câmpulung Moldovenesc, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma impactului, conducătorul motocicletei, un bărbat, a suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde a fost diagnosticat cu o plagă escoriată la genunchiul drept.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.