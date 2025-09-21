Două autoturisme radiate din circulație, descoperite la PTF Siret



Polițiștii de frontieră suceveni au identificat, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, doi cetățeni străini care încercau să iasă din România conducând autoturisme radiate din circulație.

Un caz a fost înregistrat pe 20 septembrie 2025, în jurul orei 01:00, când o femeie de 73 de ani, cetățean italian, s-a prezentat pentru control la ieșirea din țară.

Aceasta conducea un autoturism cu plăcuțe de înmatriculare italiene, care, în urma verificărilor, s-a constatat că fusese radiat din circulație pe 11 septembrie 2025.

Un incident similar a avut loc pe 19 septembrie 2025, în jurul orei 10:00, când un bărbat de 52 de ani, cetățean ucrainean, a fost oprit la același punct de trecere a frontierei.

Acesta conducea un autoturism cu plăcuțe de înmatriculare lituaniene, radiat din circulație din data de 30 aprilie 2024.

În ambele situații, polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, conform legislației în vigoare. Investigațiile continuă pentru clarificarea circumstanțelor.