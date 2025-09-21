Accidente frecvente cu triciclete și biciclete electrice în județul Suceava. Poliția atrage atenția asupra respectării legislației rutiere



În ultimele zile, județul Suceava a fost scena mai multor accidente rutiere care au implicat conducători de triciclete și biciclete electrice, victimele fiind atât minori, cât și persoane vârstnice. Poliția subliniază că multe dintre aceste incidente sunt cauzate de ignorarea regulilor de circulație și de lipsa măsurilor de siguranță.

Trei accidente în aceeași zi

Pe 19 septembrie 2025, au avut loc trei accidente notabile:

La ora 21:10, un adolescent de 16 ani din comuna Volovăț a căzut cu trotineta electrică pe DJ 178, în comuna Burla, după ce a pierdut controlul. Tânărul, care nu deținea permis de conducere, conducea o trotinetă electrică neînmatriculată, cu o viteză maximă peste 25 km/h. Vehiculul îi fusese încredințat de un adult din comuna Burla. Adolescentul a fost transportat la spital cu răni ușoare, iar poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat și încredințarea vehiculului unei persoane fără permis.

La ora 10:00, o tânără care se deplasa cu trotineta electrică pe DJ 208A, între Chilișeni și Știrbăț, s-a dezechilibrat și a căzut într-un șanț betonat, suferind multiple leziuni la cap și corp. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații, iar poliția a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

La ora 18:00, un bărbat de 65 de ani din Timișoara a căzut cu bicicleta electrică pe DJ 177, în Poiana Micului, accidentându-se la nivelul membrelor inferioare. Testat cu etilometrul, acesta avea o alcoolemie de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Reguli esențiale pentru conducerea tricicletelor și bicicletelor electrice

Poliția reamintește că aceste vehicule sunt supuse legislației rutiere, în funcție de caracteristicile tehnice:

Vârsta minimă: 14 ani.

Circulația: Pe pistele de biciclete, unde există, sau pe drumuri cu viteză maximă de 50 km/h. Circulația pe trotuare este interzisă.

Echipament: Vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și dispozitive reflectorizante. Casca de protecție este obligatorie pentru cei sub 16 ani și recomandată tuturor.

Înmatricularea: Tricicletele electrice care depășesc 25 km/h sau 4000W necesită înmatriculare și permis de conducere (AM sau B1).

Alcoolul: Conducerea sub influența alcoolului este interzisă.

Transportul pasagerilor: Interzis pe triciclete electrice.

Recomandări pentru siguranță

Autoritățile îndeamnă conducătorii să verifice caracteristicile tehnice ale vehiculelor, să poarte cască de protecție și să respecte regulile de circulație.

Poliția Suceava face apel la responsabilitate pentru a preveni astfel de incidente și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.