Tânăra de 15 ani, victimă a accidentului rutier de la Pătrăuți, s-a stins din viață

Conducerea și personalul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava au anunțat, duminică după amiaza, cu profund regret decesul unei adolescente de 15 ani, victimă a unui grav accident rutier petrecut pe 15 septembrie 2025 în Pătrăuți, în care au fost implicate și mama acesteia, împreună cu cele două surori ale sale.

„În ciuda eforturilor susținute și a îngrijirilor medicale complexe acordate în cadrul spitalului nostru, din cauza leziunilor cerebrale extrem de grave, tânăra a pierdut astăzi, 21 septembrie 2025, lupta pentru viață”, se arată în comunicat.

Colectivul Spitalului Județean Suceava, care a fost alături de pacientă pe întreaga durată a tratamentului, transmite familiei îndoliate sincere condoleanțe și profundă compasiune în aceste momente de durere.

Cealaltă pacientă în vârstă de 21 de ani se află în continuare în stare gravă în secția ATI.

Sora lor în vârstă de 17 ani a fost externată din spital.

Reamintim că luni dimineața un șofer în vârstă de 31 de ani, din comuna Dorna Arini, în timp ce conducea un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă pe direcția Suceava către Siret, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism marca Volvo, condus din direcția Siret către Suceava. În urma impactului, o femeie în vârstă de 50 de ani, din Dărmănești, conducătoarea autoturismului Volvo, a decedat.

Două dintre pasagere, cu vârste de 15 și 21 de ani, au suferit leziuni grave în urma accidentului, iar a treia, în vârstă de 17 ani, a suferit răni mai ușoare. Adolescenta de 15 ani a murit, duminică, la spital din cauza rănilor suferite.