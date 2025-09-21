Poliția Transporturi Suceava transmite recomandări pentru o călătorie sigură cu trenul în contextul creșterii numărului de pasageri



Odată cu începerea anului școlar și apropierea debutului anului universitar, numărul tinerilor care utilizează transportul feroviar este în creștere. Pentru a spori siguranța călătorilor, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava, împreună cu cei ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, desfășoară acțiuni operative și preventive în trenuri și stațiile de cale ferată.

În perioada 15-20 septembrie 2025, peste 1.000 de călători au fost informați, fiind distribuite 650 de materiale cu caracter preventiv.

Polițiștii au prezentat o serie de recomandări esențiale pentru prevenirea incidentelor și creșterea siguranței:

1. Siguranța în timpul călătoriei cu trenul

Așteptați trenul pe peron, la o distanță sigură de margine.

Nu vă apropiați de tren până nu s-a oprit complet.

Nu urcați sau coborâți din mers.

Țineți-vă de barele de sprijin la urcare/coborâre.

Evitați aglomerația și respectați indicațiile personalului feroviar.

2. Atenție la urcarea și coborârea din tren

Urcați/coborâți doar când trenul este complet oprit.

Verificați distanța dintre treaptă și peron.

Nu staționați în zona ușilor după urcare.

Așteptați deschiderea completă a ușilor automate.

3. Pericolul urcării pe vagoane – risc de electrocutare

Nu urcați pe vagoane; firele electrice de deasupra (27.000 V) prezintă risc de electrocutare la mai puțin de 1,5 metri distanță.

Nu aruncați obiecte pe fire și evitați folosirea obiectelor lungi în apropierea acestora.

4. Traversarea căii ferate în siguranță

Traversați doar prin locurile special amenajate și semnalizate.

Așteptați ridicarea barierei și semnalul verde.

Nu traversați dacă auziți sau vedeți un tren.

Evitați folosirea căștilor sau telefonului în timpul traversării.

Nu forțați traversarea; trenurile au distanțe mari de frânare.

Poliția Transporturi Suceava îndeamnă călătorii să respecte aceste reguli pentru a preveni accidentele și a asigura o călătorie în siguranță.