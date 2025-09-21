Primăria Suceava: 105 noi locuri de parcare în Burdujeni, în urma demolării a 26 de garaje de pe strada Păcii



Primăria Suceava a anunțat că a finalizat un amplu proiect de regenerare urbană în cartierul Burdujeni – Cuza 2, prin care au fost desființate 26 de garaje de pe strada Păcii, rezultând crearea a 105 noi locuri de parcare.

Lucrările au inclus modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea aspectului zonei.

Astfel, în Zona 1, demolarea a 20 de garaje a permis amenajarea a 48 de locuri de parcare, iar în Zona 2, desființarea a 6 garaje a generat 27 de locuri.

La strada Păcii nr. 2, un zid de susținere din beton a facilitat crearea a 10 locuri suplimentare, iar un alt sector al străzii a fost reabilitat, adăugând încă 20 de locuri de parcare.

În total, 105 locuri noi de parcare au fost create, pe lângă cele reamenajate pe trama stradală.

Pe lângă parcări, au fost refăcute trotuarele și amenajate spațiile verzi, oferind un cadru urban modern, funcțional și estetic.

Primăria mulțumește proprietarilor de garaje care au susținut acest proces de modernizare.