Mai mult de jumătate dintre români vor ca actualele partide să fie înlocuite, iar 50% ar vota un partid nou înființat, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un sondaj recent realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro, în perioada 1-9 septembrie 2025, relevă o tendință semnificativă în preferințele politice ale românilor: 50,6% dintre aceștia ar fi dispuși să voteze un partid nou înființat la viitoarele alegeri, în timp ce 55,1% consideră că actualele partide ar trebui înlocuite cu altele noi. Aceste date reflectă o criză profundă de încredere în clasa politică tradițională și o dorință de schimbare structurală a sistemului politic din România.

Nemulțumire față de partidele existente

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, 55,1% dintre români susțin ideea dispariției tuturor partidelor actuale și înlocuirea lor cu altele noi, în timp ce 40,7% se opun acestei afirmații. AUR (71%) și tinerii sub 30 de ani (62%) sunt cei mai înclinați să susțină această schimbare, urmați de angajații din sectorul privat (57%) și persoanele cu educație primară (72%). În contrast, votanții PNL (64%) și USR (65%), precum și cei cu studii superioare (64%) sunt cei mai reticenți față de ideea înlocuirii partidelor.

Disponibilitatea de a vota partide noi

Sondajul arată o creștere semnificativă a disponibilității românilor de a susține partide noi, de la 29,8% în 2015 la 50,6% în 2025. Tinerii (64% dintre cei sub 30 de ani), angajații din privat (60%) și votanții AUR (60%) sunt cei mai deschiși să acorde votul unui partid nou. În schimb, votanții PSD (42%) și cei peste 60 de ani (40%) sunt mai puțin dispuși să susțină o astfel de inițiativă. Aproximativ 19,9% dintre respondenți rămân nehotărâți.

Metodologie și context

Datele au fost culese prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion de 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată din România, cu o eroare maximă de ±2,95% la un nivel de încredere de 95%.

Barometrul, realizat în parteneriat cu Strategic Thinking Group, își propune să stimuleze dezbaterile publice pe teme esențiale, reflectând vocea cetățenilor prin instrumente științifice.



Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, subliniază: „Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare. Mai mult decat atât, comparativ cu situația din urmă cu 10 ani, crește puternic ponderea celor care ar vota un partid nou, de la proximativ 30% în 2015, la 50% în 2025, ceea ce confirmă, cel puțin declarativ, o disponibilitate foarte ridicată a românilor transforma nemulțumirile și frustrările în acțiune politică. Profilul demografic al celor care doresc înlocuirea partidelor existente și ar fi dispuși să voteze altele noi arată că tineri în special (18-29 de ani, dar și 30-44 de ani) sunt mai nemulțumiți de partidele existente și mai dispuși să voteze cu partide noi. Tendințe similare mai accentuate regăsim în cazul angajaților din mediul privat, persoanelor cu educație primară și votanților AUR.”

Rezultatele complete și prezentarea grafică a datelor sunt disponibile pe site-ul INSCOP Research: link.