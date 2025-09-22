Elevi români pregătiți la USV, premiați la EUCYS 2025 la Riga în ciuda obstacolelor majore. Bagajele cu prototipurile și materielele necesare au ajuns după jurizare



În perioada 15-20 septembrie 2025, la Riga, Letonia, s-a desfășurat cea de-a XXXVI-a ediție a Concursului Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință (EUCYS), care a reunit aproximativ 150 de elevi din 40 de țări de pe patru continente. Aceștia au prezentat 90 de proiecte inovatoare în fața unui juriu internațional.

România a fost reprezentată de șase elevi, care au propus trei proiecte calificate prin Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (ONCS), organizată sub egida Ministerului Educației și Cercetării.

Premii de prestigiu pentru echipele românești

Echipa formată din Alexandru Simedrea și Christian Matei Cazacu a obținut un premiu de excepție: calificarea ca finaliști la Regeneron ISEF 2026, care va avea loc în Phoenix, Arizona. De asemenea, echipa compusă din Sebastian Florin Tănase și Dragoș Babușanu a fost recompensată cu un stagiu de o săptămână la sediul European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH din Schenefeld, Hamburg, oferit de această instituție prestigioasă.

Provocări majore pentru delegația României

Participarea românească a fost umbrită de un incident semnificativ: bagajele de cală ale elevilor, conținând prototipurile și materialele necesare prezentărilor, nu au ajuns la destinație odată cu aceștia. Valizele au fost livrate cu o întârziere de șase ore după încheierea celor trei zile de jurizare, când competiția era deja finalizată. Elevii au fost nevoiți să improvizeze, refăcând standurile cu elemente grafice și echipamente de înlocuire, și să respecte cerințele stricte de ținută, suportând costuri financiare și nopți nedormite pentru a face față situației.

Creativitate și reziliență

Prof. univ. dr. ing. L. Dan Milici, coordonatorul lotului României și reprezentant la EUCYS, a declarat: „Participarea la o astfel de competiție oferă tinerilor oportunități uriașe de dezvoltare profesională, prin interacțiunea cu cercetători de top și tineri cu pasiuni similare. Echipa României a demonstrat creativitate, reziliență și o mobilizare exemplară în fața obstacolelor. La nivel național, e nevoie de mai mult sprijin pentru activități extracurriculare de cercetare, mai ales în domenii precum Medicină, Biologie, Matematică sau Chimie, care au atras peste 75% din premiile acestei ediții.”

Pregătirea lotului României a fost realizată la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu implicarea cercetătorilor și cadrelor didactice sucevene. Universitatea este inițiatoarea și organizatoarea fazei naționale a ONCS, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică Cygnus, sub coordonarea și finanțarea Ministerului Educației și Cercetării.

Succesul elevilor români la EUCYS 2025 evidențiază talentul și determinarea tinerilor oameni de știință, care au reprezentat cu mândrie țara, în ciuda dificultăților întâmpinate.