Bărbat găsit mort într-un pârâu la Poiana Stampei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, duminică, în jurul orei 8:00 prin 112 de către un localnic din comuna Poiana Stampei care a anunțat că a găsit o persoană moartă într-un pârâu din apropierea locuinței sale.

Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că, în dimineața zilei de 21 septembrie, în jurul orei 08:00, apelantul, în timp ce se îndrepta spre un imaș unde își pășunează animalele, a observat cadavrul unei persoane de sex masculin într-un pârâu.

Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, substația Vatra Dornei, s-a prezentat la locul incidentului și a confirmat decesul, constatând absența semnelor vitale.

În urma examinării criminalistice, s-a stabilit că trupul nu prezenta urme de violență sau leziuni.

Verificările efectuate au indicat că persoana decedată era un bărbat din comuna Poiana Stampei, cu domiciliul situat la aproximativ 50 de metri de locul descoperirii.

Acesta locuia singur, era cunoscut ca fiind consumator de băuturi alcoolice și fusese văzut ultima dată de vecini în după-amiaza zilei de 20 septembrie 2025, în apropierea locuinței sale.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru investigații suplimentare.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă (moarte suspectă), cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale decesului.