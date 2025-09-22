O adolescentă a fost rănită la cap în Vatra Dornei după ce a căzut de pe capota unei mașini. Șoferița a fost reținută în arest



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, duminică în jurul orei 10:30, de Spitalul Municipal Vatra Dornei cu privire la un incident petrecut în seara zilei sâmbătă.

O adolescentă în vârstă de 17 ani, din comuna Dorna Arini, a fost internată la ora 22:47, prezentând leziuni la nivelul capului.

Echipa operativă deplasată la spital a stabilit, în urma primelor cercetări, că incidentul a avut loc în seara zilei de 20 septembrie, în jurul orei 22:30, în parcarea unui magazin situat pe strada 22 Decembrie din Vatra Dornei.

O conducătoare auto din comuna Dorna Arini, satul Ortoaia, aflată la volanul unui autoturism marca Audi, efectua manevre în parcare, în timp ce adolescenta se afla pe capota mașinii.

În urma acestor manevre, tânăra s-a dezechilibrat, a căzut pe carosabil și a suferit leziuni la nivelul capului.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore.

Cazul este investigat de Compartimentul Rutier Vatra Dornei, fiind întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.