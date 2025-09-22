Fata dispărută din Râșca, găsită în județul Neamț. Ea a plecat cu un tânăr pentru a locui la o fermă din apropierea comunei Poiana Teiului

Intră acum și în grupul de
În urma sesizării privind plecarea voluntară de la domiciliu a unei minore în vârstă de 15 ani, din satul Slătioara, comuna Râșca, polițiștii au efectuat investigații care au condus la localizarea acesteia.
Minora, împreună cu un tânăr, a fost identificată pe raza comunei Hangu, județul Neamț, și preluată de lucrătorii Serviciului de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei.
Conform procedurilor, minora a fost transportată la Serviciul de Medicină Legală Suceava pentru constatări medico-legale.
Aceasta a fost ulterior predată mamei sale, declarând că nu a fost victima vreunei infracțiuni și că își dorește să se întoarcă la domiciliu pentru a locui împreună cu familia.
Tânărul care o însoțea a declarat că au plecat împreună de bunăvoie, cu intenția de a locui la o fermă din apropierea localității Poiana Teiului, județul Neamț. Acesta a precizat că, pe durata plecării, nu au fost implicați în nicio infracțiune și nu au întreținut relații sexuale.
În urma acestor constatări, autoritățile au solicitat revocarea urmăririi minorei.
