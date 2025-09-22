Incident în Mitocu Dragomirnei: Bărbat agresat de cumnatul său din cauza muzicii date la volum mare



Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost sesizați duminică seara la ora 21:50 prin 112 de către o femeie din comuna Mitocu Dragomirnei care a reclamat că partenerul său de viață a fost agresat fizic de fratele ei.

Patrula de serviciu deplasată la fața locului a constatat că, în seara zilei de 21 septembrie, în jurul orei 21:45, conflictul a izbucnit din cauza muzicii date la un volum ridicat de către bărbatul agresat, aflat în stare de ebrietate.

Fratele femeii, care locuiește în apropiere, i-a reproșat acestuia zgomotul, moment în care disputa verbală a escaladat, iar bărbatul a fost lovit de cumnatul său.

În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că nu există un pericol iminent de victimizare.

Bărbatul agresat a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și a primit un model de cerere și a fost îndrumat să se adreseze Judecătoriei Suceava pentru obținerea unui ordin de protecție, dacă dorește.

Acesta a depus o plângere penală împotriva agresorului pentru infracțiunea de „lovire sau alte violențe”.

Bărbatul agresat nu a solicitat intervenția unei ambulanțe și a refuzat transportul la o unitate medicală.