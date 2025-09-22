În ultima săptămână Poliția Locală Suceava a dispus ridicarea a opt autoturisme și relocarea altor cinci pentru facilitarea lucrărilor publice



În săptămâna 15-21 septembrie 2025, Poliția Locală Suceava a desfășurat o serie de activități menite să asigure ordinea și siguranța publică în municipiu.

Potrivit informării Primăriei Suceava, polițiștii locali au întreprins următoarele acțiuni:

264 de contravenții constatate și 404 persoane legitimate;

102 sancțiuni aplicate, în valoare totală de 44.105 lei, din care: 17 sancțiuni însoțite de puncte de penalizare pentru abateri în trafic; 8 sancțiuni cu măsuri complementare, incluzând ridicarea a 8 autoturisme și relocarea altor 5 pentru facilitarea lucrărilor publice; 2 sancțiuni cu despăgubiri civile, în valoare totală de 12.852 lei;

31 de avarii sau probleme la rețelele de utilități publice și infrastructură semnalate și raportate.

Polițiștii locali s-au concentrat pe combaterea cerșetoriei și a consumului de alcool în spațiile publice, asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor sportive, artistice și culturale, prevenirea tulburării liniștii publice, fluidizarea traficului și sancționarea abaterilor rutiere.

De asemenea, au fost efectuate verificări privind controlul comercial, disciplina în construcții și protecția mediului.

Primăria Suceava mulțumește cetățenilor care au contribuit prin sesizări la menținerea unui oraș mai sigur și încurajează în continuare colaborarea prin apelarea numărului de telefon 0230 21 21 92.