Operațiune anti contrabandă a procurorilor suceveni în Capitală: Trei ucraineni arestați preventiv pentru comercializarea a peste 25.000 de pachete de țigări fără timbru

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Combatere Fraude Vamale, au organizat, vineri, o acțiune de prindere în flagrant a trei persoane implicate în activități de contrabandă.

Acestea s-au întâlnit în parcarea unui centru comercial din municipiul București cu doi cumpărători pentru a vinde 25.200 de pachete de țigări fără timbre și marcaje fiscale.

În timp ce persoanele implicate verificau cantitatea de țigări și intenționeau să încaseze banii, suspecții au fost surprinși în flagrant de autorități.

În urma operațiunii, la data de 20 septembrie 2025, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor trei inculpați, cetățeni ucraineni, identificați cu inițialele G.A., K.D. și P.E., pentru infracțiunea de contrabandă în formă agravată.

Aceștia au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru documentarea întregii activități infracționale.