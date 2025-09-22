VIDEO//Viceprimarul Dan Ioan Cușnir, denunță abuzurile unei familii bine conectate cu fosta administrație asupra Domeniului Public: Demolăm și redăm spațiul cetățenilor!



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a lansat, luni seara, un nou mesaj tranșant pe contul său de Facebook, atrăgând atenția asupra unui caz de abuz asupra Domeniului Public de pe strada Oituz.

Cușnir acuză o familie „bine conectată cu fosta administrație” că a tratat domeniul public ca pe o proprietate privată, blocând accesul comunității la spațiul care aparține tuturor.

„Așa arată Domeniul Public abuzat de o familie de pe strada Oituz, familie foarte bine conectată cu fosta administrație. Asta este rezultatul a 20 de ani în care Harșovschi, Lungu și Ciutac au tratat Suceava ca pe o feudă proprie”, declară viceprimarul, făcând referire la fostele administrații conduse de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.

Cușnir subliniază că, în timp ce cartiere precum Burdujeni, Obcini sau Mihai Viteazu/Nicolae Bălcescu beneficiază de un „proces fără precedent de regenerare urbană”, cu mai multe locuri de parcare, spații verzi și zone de joacă, astfel de cazuri izolate continuă să împiedice progresul.

Viceprimarul a avertizat că familia respectivă încearcă să blocheze în instanță redarea Domeniului Public către cetățeni, dar a subliniat că aceste acțiuni nu vor avea succes: „Singurul rezultat al acțiunilor lor va fi creșterea veniturilor unor avocați”.

Cușnir a anunțat ferm că demolarea construcțiilor care ocupă abuziv spațiul public va începe mâine, reiterând că „Domeniul Public este al tuturor”.

„Nu ne oprim. Continuăm și în restul orașului. Pentru că am promis”, a adăugat viceprimarul, promițând că procesul de eliberare și modernizare a spațiilor publice va continua în toate zonele Sucevei.