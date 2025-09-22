Concert The Urs la deschiderea anului universitar la Suceava



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților Suceava, invită studenții, cadrele universitare și publicul larg la deschiderea oficială a anului universitar 2025-2026.

Evenimentul va avea loc luni, 29 septembrie, începând cu ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al universității.

Intrarea este liberă.

Seara va debuta cu un recital exploziv al formației Vlad Nedelcu & The Gang, formată din Andrei Hancu (tobe), Andy Bejnariu (chitară) și Vlad Nedelcu (chitară, voce).

Trupa va aduce pe scenă un mix de energie și pasiune, pregătind atmosfera pentru o sărbătoare memorabilă a comunității academice.

Punctul culminant al serii va fi concertul susținut de The Urs, unul dintre cei mai inovatori artiști ai curentului alternativ – hip-hop din România.

Cu versuri autentice și ritmuri moderne, The Urs a cucerit publicul prin piese precum „Ancora”, „Pământul”, „Noapte de noapte”, „Curaj” sau „Apa”.

Artistul, recunoscut pentru capacitatea sa de a transforma experiențele personale în mesaje muzicale profunde, promite o experiență intensă, care va uni tinerii într-o celebrare a curajului, libertății și introspecției.

Acest eveniment, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” prin Casa de Cultură a Studenților Suceava, marchează startul unui nou capitol din viața academică suceveană, cu muzică, emoție și entuziasm.