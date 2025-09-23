BUCOVINA MALL — „FACEM SCHIMBAREA #ÎMPREUNĂ”!



Bucovina Mall, unul dintre cele mai reprezentative centre comerciale din Suceava, anunță demararea unui amplu proces de modernizare, conceput pentru a răspunde nevoilor actuale ale sucevenilor, realizat pe consultarea publică a comunității sucevene și în parteneriat cu sucevenii.

Proiectul își propune să transforme complexul într-un centru de shopping urban ultra modern, atractiv, sigur și frecventabil, păstrând totodată valoarea arhitecturală și identitatea istorică a clădirii.

CE VREM SĂ FACEM?

Intenționăm să revitalizăm spațiile închiriabile printr-o modernizare completă, recompartimentare și reinterpretare arhitecturală, prin implementarea unui design modern, pentru a conferi complexului o identitate de mall contemporan, distinctă de configurația veche. Vrem să extindem suprafețele disponibile, transformând zone de depozitare în spații funcționale, și să modernizăm integral instalațiile electrice, termice, de climatizare și de protecție împotriva incendiilor. De asemenea, vom revitaliza și moderniza iluminatul interior și cel exterior și vom restaura fațadele, pentru a le conserva caracterul istoric, dar pe care vom implementa și un sistem modern de panouri led, astfel încât imaginea istorică a clădirii să se completeze cu cea a unui mall contemporan. Modernizarea va fi realizată pe etape pentru a minimiza disconfortul vizitatorilor.

RESPECTUL NOSTRU PENTRU COMUNITATE

„Considerăm că Bucovina este din punct de vedere simbolic a sucevenilor, de aceea vrem să facem această schimbare împreună cu ei. Scopul nostru este ca sucevenii să se bucure în viitorul apropiat de un centru commercial ultra-modern, ancorat în realitățile anului 2025, sigur și plin de viață, care să respecte trecutul, dar să ofere facilitățile de care au nevoie astăzi familiile, elevii, studenții și angajații din oraș”.

”Respectăm profund comunitatea suceveană și credem că este dreptul fiecărui locuitor să-și exprime părerea asupra transformării unui spațiu simbolic pentru Suceava, cum este Magazinul Bucovina. Suntem conștienți că deciziile noastre au impact în viața orașului și, tocmai de aceea, ne angajăm să ascultăm opinia sucevenilor, să explicăm transparența procesului decizional și să evităm soluțiile implementate unilateral, întrucât coabitarea constructivă cu sucevenii ne protejează de posibile alegeri greșite sau neinspirate și ne oferă idei care îmbogățesc proiectul și îi conferă un grad de succes sporit.

Din respect pentru comunitatea suceveană, am decis să o consultăm și să identificăm care sunt opiniile lor cu privire la ce ar trebui să îmbunătățim la noua versiune a complexului.”

Astfel, pe canalele noastre de comunicare online am invitat recent sucevenii să ne împărtășească viziunea lor despre cum ar trebui să arate viitorul Bucovina Mall. Răspunsurile nu au întârziat să apară, și s-au concentrat pe o varietate de îmbunătățiri și facilități. Așadar, pe pagina oficială de Facebook a Bucovina Mall, respectiv www.facebook.com/bucovinamall și pe site-ul www.bucovinamall.ro am lansat campania „Împreună facem schimbarea” și am cerut sucevenilor propuneri concrete. Majoritatea răspunsurilor au indicat aceleași dorințe: o zonă de food-court autentică, un loc de joacă pentru copii, noi zone de socializare, librărie, servicii de beauty, precum și aducerea cât mai multor branduri cunoscute.

TU CE ÎȚI DOREȘTI DE LA BUCOVINA?

CHEMARE LA ACȚIUNE – SONDAJUL COMUNITĂȚII: CE ARE NEVOIE BUCOVINA MALL ÎN 2025?

Facem apel la suceveni să vină cu propuneri și inițiative concrete. Cu implicarea sucevenilor, Bucovina poate redeveni un punct de referință urban, un mall apreciat și frecventat de comunitatea noastră.

Pentru a construi un proiect cu adevărat util și apreciat, lansăm un sondaj public prin care întrebăm sucevenii: ce consideră că are nevoie cel mai mult Bucovina Mall în 2025? Vrem să aflăm atât prioritățile funcționale, (food‑court, spațiu de joacă pentru copii, servicii beauty, etc.) cât și așteptările legate de calitate, branduri, program și facilități conexe (parcare, acces pietonal, orar extins). Răspunsurile ne vor ajuta să prioritizăm investițiile și să proiectăm modernizarea unui mall care să răspundă real nevoilor cotidiene ale sucevenilor.

PARTENERIATUL CU COMUNITATEA — SUCEVENII CA PARTENERI ȘI CONSULTANȚI

Vrem ca sucevenii să fie alături de noi nu doar ca vizitatori, ci ca parteneri de proiect. De aceea sondajul va servi drept instrument consultativ pentru noi, întrucât acordăm o valoare reală opiniilor locale, consultanța comunității urmând să ne ghideze pe tot parcursul procesului de modernizare.

Urmărind partea practică a sondajului, solicităm nominalizări clare, întrucât critica fără o strategie clară este una lipsită de conținut. Vrem să aflăm la modul clar opiniile sucevenilor. Ce cred ei că ar trebui să facem? Ce branduri de mâncare, îmbrăcăminte, bijuterii, servicii ar dori sucevenii să găsească la Bucovina Mall? Ne dorim să primim propuneri clare, atât cu privire la anumite lanțuri naționale/internaționale, cât și branduri locale pentru a înțelege preferințele sucevenilor. Ce schimbări ar face sucevenii dacă Bucovina Mall le-ar aparține?

AVANTAJELE POZIȚIEI BUCOVINA MALL

Amplasarea sa strategică aproape de licee, de universitate, de clădirea finanțelor, de notariate, de Tribunal, precum și de sediile Consiliului Județean și ale Parchetului, conferă Bucovinei un avantaj incomparabil în ceea ce privește accesibilitatea pentru elevi, studenți și angajați ai acestor instituții. Astfel, Bucovina Mall poate să devină un punct de întâlnire cheie în viața cotidiană a zonei, oferindu-le celor care activează sau învață în apropiere posibilitatea de a se bucura de un cadru modern și confortabil pentru servirea mesei în cadrul unui food court ultra-modern sau pentru cumpărături, în imediata lor proximitate, fără să fie nevoiți să traverseze orașul pentru shopping sau restaurante.

AVANTAJELE UNUI FOOD COURT MODERN

Actualmente, pentru a ajunge în zona mallurilor, sucevenii parcurg din zona centrală aproximativ 6-7 km dus întors, în funcție de rută. Din alte cartiere precum George-Enescu sau Obcini, chiar și mai mult, aproximativ 10 km dus întors, rută pe care se pierde cel puțin o oră, timp care ar putea fi valorificat și economisit dacă în centrul orașului ar exista o zonă de food court modernă sau opțiuni de shopping și de entertainment calitative.

Aceasta ar oferi sucevenilor o alternativă convenabilă, apropiată, și adaptată nevoilor lor, economisindu-le timp, și implicit cheltuieli și permițându-le să aloce acel timp petrecut pe drum într-un mod mult mai eficient și plăcut.

MODERNIZAREA ZONEI DE PROMENADĂ – PROPUNERE DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

Propunem un parteneriat public‑privat și implicare locală pentru a valorifica potențialul spațiului public din jurul magazinului Bucovina, sens în care suntem de părere că un dialog cu autoritățile locale pentru transformarea zonei pietonale într‑un loc mai atractiv și sigur ar fi de bun augur pentru comunitatea suceveană.

Suntem dispuși să participăm financiar pe cont propriu sau alături de autoritățile publice locale într-un posibil parteneriat public-privat pentru a reinterpreta architectural și peisagistic zona dimprejurul centrului comercial. Astfel, în consens cu autoritățile, am putea transforma zona pietonală care înconjoară magazinul într-o mică zonă de promenadă urbană, care să devină o extensie prietenoasă a parcurilor din apropiere.

MODERNIZAREA TUTUROR INSTALAȚIILOR ELECTRICE, SANITARE, TERMICE, DE CLIMATIZARE ȘI ANTI-INCENDIU

Întrucât ne dorim ca noua versiunea a malullui să fie defintă de siguranță, eficiență și sustenabilitate, am decis ca proiectul de modernizare să nu includă doar schimbări de funcțiune, arhitecturale și estetice, ci și ample lucrări de modernizare tehnice esențiale.

Înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare conform standardelor actuale, precum și modernizarea instalației de protecție la incendiu pentru a asigura condiții optime de siguranță, sunt principalele obiective în procesul de modernizare tehnic.

Totodată, pardoselile vor fi înlocuite cu ceramice moderne, pereții vor avea un design nou, iar iluminatul interior va fi total schimbat. Nu în ultimul rând, vom aborda și implementarea de soluții eficiente energetic și materiale durabile acolo unde este posibil, astfel încât funcționarea să fie prietenoasă cu mediul și economică pe termen lung.

RESTAURAREA FAȚADELOR



Fațadele nu au fost niciodată recondiționate până în present, astfel că timpul și-a pus amprenta asupra lor, creând în prezent atât zone inestetice, cât și deteriorări care pot pune în pericol trecătorii. Vom recondiționa și restaura fațadele, păstrându-le aspectul original, întrucât fac parte din patrimoniul arhitectural al orașului, iar ulterior, pentru a conferi centrului comercial un aer contemporan, vom integra un sistem performant de panouri LED pentru a se putea rula reclame într-un mod ultra-modern, specific marilor metropole.

ACTUALIZAREA PROGRAMULUI DE WEEKEND

După implementarea procesului de modernizare, la Bucovina Mall se urmărește ajustarea programului de weekend, pentru a se alinia cu standardele moderne de funcționare ale oricărui mall, orarul urmând a fi extins și corelat cu cel al mall-urilor din Suceava, răspunzându-se astfel nevoilor de flexibilitate și disponibilitate ale sucevenilor.

Implementarea acestor măsuri va asigura un flux mai mare de vizitatori, creând un mediu prietenos, dinamic și atractiv pentru întreaga comunitate, și va transforma Bucovina Mall într-un centru comercial modern și apreciat la nivel local.

CONTACT ȘI FEEDBACK

Așteptăm cu interes să ne împărtășești ideile tale inovatoare! Propuneri, idei, strategii, planuri, randări, și desigur, nelipsitele critici, care sperăm totuși să fie constructive:

Facebook: www.facebook.com/bucovinamall

Site: www.bucovinamall.ro

Whatsapp 0768.202.202.

DESPRE ANDREI MANDACHI

Bucovina Mall aparține omului de afaceri Andrei Mandachi, care este un nume cunoscut în mediul de afaceri din Suceava, având investiții atât în domeniul imobiliar, cât și în retail și în Horeca.

În 2022 Andrei Mandachi a achiziționat Bucovina Mall pentru suma de 7 milioane de euro, în cadrul unei tranzacții de amploare cu omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul Altex.

De asemenea, Andrei Mandachi deține și un număr impresionant de saloane de evenimente, având construite 6 locații premium, parte din complexurile JENI Palace și ALEXANDER Palace, unele dintre cele mai renumite complexuri de evenimente din România, cu cifre de afaceri de peste 10 milioane euro.

Andrei Mandachi este fratele geamăn al fondatorului Spartan, Ștefan Mandachi, este de profesie avocat, și a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universitatății ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași.