Grav accident la Ostra: Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp

Un tragic accident rutier s-a produs luni seara la Ostra.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, evenimentul rutier a fost anunțat aseară, la ora 23:25, la 112 pe raza localității Ostra, în direcția Tărnicioara.

Un autoturism în care se aflau două persoane a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, rezultând o victimă încarcerată, aflată în stare de inconștiență.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Victima, un bărbat de 35 de ani, a fost extrasă din autoturism și predată echipajelor medicale, care au inițiat imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse și a aplicării protocolului medical, bărbatul a fost declarat decedat. Cauzele accidentului sunt în curs de investigare de către autorități.