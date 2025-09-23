Incendiu puternic la Marginea: O gospodărie distrusă, iar o alta afectată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un puternic incendiu a izbucnit luni după-amiază, 22 septembrie, în localitatea Marginea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat la 112 la ora 15:15, iar la fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, sprijiniți de echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Marginea, Volovăț și Horodnic de Jos.

În total, s-a acționat cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră deja casa și anexele gospodărești, arderea fiind favorizată de vântul puternic și de materialele combustibile din construcții.

Exista, de asemenea, pericolul ca focul să se extindă la gospodăria învecinată, unde acoperișul a fost afectat pe o suprafață de circa 10 metri pătrați.

Proprietarul gospodăriei, un bărbat de 51 de ani, a suferit arsuri la mâna dreaptă.

Acesta a primit primul ajutor din partea paramedicilor SMURD și a fost transportat ulterior la spital pentru tratament de specialitate.

În urma incendiului, au fost distruse casa și anexele pe o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pătrați, cu toate bunurile din interior. La locuința vecină, pe lângă acoperișul afectat, s-au degradat trei ferestre și o ușă din PVC, aproximativ 20 de metri pătrați de învelitoare din tablă și 40 de metri liniari din gardul comun.

Cercetările pompierilor arată că incendiul a pornit din șura gospodăriei, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric, generat de un cablu defect.

După mai bine de patru ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost lichidat la ora 19:40, pompierii reușind să salveze gospodăria vecină și bunurile aferente.