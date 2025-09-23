Accidentul cu un mort la Ostra: Șoferul era beat și a fost reținut în arest



Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Gura Humorului au fost sesizați luno seara la ora 23:24 prin 112 despre un accident rutier produs pe D.J. 177A, pe raza localității Ostra, în care o persoană a fost grav rănită și ulterior a decedat.



Echipajul de poliție rutieră s-a deplasat la fața locului și a constatat că, în jurul orei 23:15, un tânăr de 25 de ani, din Frasin, în timp ce conducea un autoturism Audi A4 pe strada Tărnicioara, în direcția Frasin către Ostra, a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autovehiculul s-a rotit pe carosabil și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a cablurilor electrice, lovindu-l cu partea laterală dreapta.

În urma impactului, pasagerul din dreapta față, un bărbat de 31 de ani, tot din Frasin, a suferit răni grave. Echipajul S.A.J. Gura Humorului a intervenit la ora 23:47 pentru resuscitarea acestuia, însă, din păcate, la ora 00:36 a fost constatat decesul.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru determinarea exactă a alcoolemiei. Testul cu aparatul Drug-Test a avut rezultat negativ pentru consumul de substanțe interzise.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Față de conducătorul auto, s-a dispus măsura reținerii, urmând a fi prezentat procurorului de caz pentru luarea măsurilor procesuale corespunzătoare.