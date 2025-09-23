Accident rutier grav în Ilișești: Un bărbat în stare critică, o femeie rănită



Un accident rutier s-a produs marți pe raza localității Ilișești, la intrarea dinspre Suceava, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în eveniment au fost implicate două persoane, dintre care una, un bărbat, a rămas încarcerată și în stare de inconștiență.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Bărbatul încarcerat a fost extras din autoturism, însă nu prezintă funcții vitale, iar echipajele medicale au inițiat protocolul de resuscitare.

Cea de-a doua victimă, o femeie, este conștientă și cooperantă, fiind preluată de salvatori pentru acordarea primului ajutor medical.

Ambele victime sunt transportate către Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, starea bărbatului rămânând în continuare critică.

Autoritățile investighează cauzele accidentului.