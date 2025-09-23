AJPIS Suceava: Ajutoare de urgență de peste 5 milioane lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie



În urma ploilor torențiale, viiturilor și alunecărilor de teren din 27-28 iulie 2025, județul Suceava a suferit pagube majore, afectând grav comunități precum Broșteni, Stulpicani și Ostra. Numeroase locuințe au fost inundate sau parțial distruse, iar infrastructura locală a fost serios avariată.

Potrivit AJPIS Suceava, Guvernul României a aprobat, prin HG nr. 629/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 721/01.08.2025, acordarea de ajutoare de urgență pentru populația sinistrată din județele Suceava și Neamț.

Fondurile, în valoare de 30 de milioane lei, au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Peste 300 de familii din județul Suceava au beneficiat de sprijin financiar în valoare totală de 5.255.000 lei, gestionat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Suceava.

Ajutoarele au fost acordate în funcție de gradul de afectare al locuințelor: 30.000 lei pentru case distruse integral, 25.000 lei pentru locuințe avariate peste 75% și 15.000 lei pentru avarii sub 75%.

De asemenea, familiile persoanelor decedate în urma inundațiilor au primit suplimentar 15.000 lei.

Distribuția fondurilor pe localități este următoarea: Broșteni – 232 beneficiari (3.950.000 lei), Stulpicani – 59 beneficiari (885.000 lei), Ostra – 20 beneficiari (300.000 lei), Udești – 1 beneficiar (15.000 lei), Slatina – 6 beneficiari (90.000 lei), Gura Humorului – 1 beneficiar (15.000 lei).

Sumele au fost plătite integral în august și septembrie 2025, prin conturi bancare sau mandate poștale, în funcție de situația beneficiarilor.

AJPIS Suceava, în colaborare cu Instituția Prefectului și primăriile locale, a asigurat un proces rapid, transparent și legal, pentru a sprijini cât mai eficient comunitățile afectate.