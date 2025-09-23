Thermonet anunță că începe de sâmbătă pregătirea sistemului centralizat de încălzire pentru sezonul rece



S.C. THERMONET S.R.L. informează consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare că, începând cu data de 27 septembrie 2025, vor demara probele de presiune la rece și la cald ale instalațiilor de încălzire din rețeaua secundară, inclusiv în instalațiile interioare ale blocurilor, în vederea pregătirii pentru sezonul rece.

„Rugăm beneficiarii care au efectuat modificări la instalațiile proprii să ia măsurile necesare pentru a preveni eventualele pierderi sau daune materiale, pentru care S.C. THERMONET S.R.L. nu își asumă responsabilitatea”, a transmis operatorul.

Pentru remedierea rapidă a eventualelor defecțiuni, sucevenii sunt rugați să contactateze Dispeceratul Termoficare la numărul de telefon 0230 520 924.

Totodată, conform art. 30 din Legea nr. 325/2006, actualizată prin Legea nr. 196/2021, începând cu 27 septembrie 2025, nu se vor mai aproba deconectări de la sistemul centralizat de alimentare cu agent termic.