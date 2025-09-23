Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited



Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în județul Suceava — la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei — în cadrul turneului național Classic Unlimited.

Vineri, 3 octombrie 2025 are loc concertul de la Casa de Cultură „Mihai Teliman” din Siret. Mai apoi, sâmbătă, 4 octombrie, muzica va răsuna în Sinagoga Templu Mare din Rădăuți, iar duminică, 5 octombrie, turneul ajunge la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei.

În timp ce la Rădăuți toate locurile sunt deja ocupate, la Siret și Vatra Dornei încă se mai pot face rezervări. Accesul la concerte este gratuit, pe bază de înregistrare online, direct pe website-ul proiectului: classicunlimited.ro/concerte.

„Love at First Sound” – tema ediției 2025

Tema turneului de anul acesta, „Love at First Sound”, explorează cum diferite forme de dragoste — pentru oameni, locuri, idealuri sau credință — au inspirat creația muzicală de-a lungul timpului.

Programul include lucrări de Bach, Scarlatti, Brahms și Clara Schumann, dar și patru compoziții noi, scrise special pentru această ediție de compozitorii Aurelian Băcan, Șerban Marcu, Cristian Bence-Muk și Ciprian Gabriel Pop.

„Abia aștept să ajung din nou în județul Suceava. Întâlnirea cu publicul în spații încărcate de istorie și spiritualitate este o adevărată sursă de inspirație. Cred că aceste concerte sunt ocazia perfectă pentru a descoperi cum dragostea, în diversele ei forme, a inspirat mari creații muzicale”, spune pianistul Bogdan Vaida, inițiatorul proiectului Classic Unlimited.

Concerte în spații speciale

Un element care face turneul Classic Unlimited unic este alegerea unor locuri speciale, pline de istorie și energie. În acest an, muzica va răsuna în biserici vechi și încărcate de tradiție, într-o sinagogă istorică, într-un cazinou transformat în muzeu, dar și într-o fostă exploatare minieră devenită spațiu cultural.

Publicul va putea trăi experiența muzicii clasice într-un castel renascentist, într-un hub modern de inovație sau chiar într-un magazin de motociclete din Cluj-Napoca.

Calendarul complet al concertelor Classic Unlimited 2025

Aiud, județul Alba – Biserica Romano-Catolică, 26 septembrie

Gherla, județul Cluj – Biserica Armenească, 27 septembrie

Siret, județul Suceava – Casa de Cultură „Mihai Teliman”, 3 octombrie

Rădăuți, județul Suceava – Sinagoga Templu Mare, 4 octombrie

Vatra Dornei, județul Suceava – Centrul Muzeal Cazinoul Băilor, 5 octombrie

Sibiu – Topic HUB, 9 octombrie

Roșia Montană, județul Alba – Biserica Catolică, 11 octombrie

Petrila, județul Hunedoara – Exploatarea Culturală Petrila, 12 octombrie

Carei, județul Satu Mare – Castelul Károlyi, 17 octombrie

Sighetu Marmației, județul Maramureș – Centrul Cultural Pastoral „Sf. Iosif Mărturisitorul”, 18 octombrie

Deva, județul Hunedoara – Sala Excelsius a Liceului de Arte „Sigismund Toduță”, 22 octombrie

Gilău, județul Cluj – Castelul Rákóczi-Bánffy, 25 octombrie

Cluj-Napoca, județul Cluj – Motoland, 26 octombrie

Baia Mare, județul Maramureș – Colonia Pictorilor, 30 octombrie





Proiect co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național.

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Radio Itsy Bitsy, EBS Radio, Observator Cultural, Scena9, Akordaj, România Pozitivă, Romania Tourism, Clujul Copiilor, Visit Cluj, I like Cluj, Cluj4Ever.

Turneul face parte din proiectul „Love at First Sound”, proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Classic Unlimited

Classic Unlimited este un proiect cultural care aduce muzica clasică mai aproape de comunități și de locuri în care astfel de evenimente se întâmplă rar. Din 2017, turneul a oferit publicului din zeci de localități experiența muzicii clasice trăite aproape, într-un format cald și prietenos.

Accesul la concerte este gratuit, pe baza rezervării online la classicunlimited.ro/concerte. Participanții care doresc pot face donații online sau la fața locului.