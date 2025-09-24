Sucevean revoltat de răspunsul primit de la DRDP Iași după tragedia de la Pătrăuți: Ei refuză măsuri imediate pentru siguranța rutieră și dau vina pe șoferi



În urma unui accident rutier grav petrecut recent pe DN2/E85, în zona Pătrăuți, în care o mamă și un copil și-au pierdut viața, iar o a treia persoană se află în stare critică, un cititor News Bucovina, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a tras un semnal de alarmă privind lipsa măsurilor de siguranță rutieră pe această arteră periculoasă.

Acesta a transmis o petiție către Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, solicitând amenajarea unei benzi dedicate pentru virajul la stânga în intersecția de la km 444+700, dar răspunsul primit a stârnit indignare.

Conform documentului oficial al DRDP Iași (nr. 2/12007/19.09.2025), instituția a refuzat realizarea benzii de stocaj, invocând că „nu sunt îndeplinite condițiile de trafic prevăzute de normative” pentru drumul principal și cel lateral.

În plus, DRDP Iași a atribuit accidentele rutiere, inclusiv tragedia de la Pătrăuți, unor factori precum neatenția șoferilor, viteza excesivă sau nepăstrarea distanței, fără a recunoaște responsabilitatea infrastructurii deficitare.

Cititorul a calificat răspunsul DRDP Iași drept „halucinant și revoltător”, acuzând instituția că se ascunde în spatele birocrației și al normativelor, ignorând pericolele la care sunt expuși participanții la trafic.

„Chiar și după o tragedie de asemenea proporții, autoritățile refuză să ia măsuri concrete, cum ar fi benzi de stocaj, separatoare mediane, semnalizare suplimentară sau limitarea vitezei,” a arătat acesta.

DRDP Iași a menționat că intersecția cu DJ 208V – Pătrăuți (km 445+175) este inclusă în planurile de investiții pentru amenajarea unui sens giratoriu, însă realizarea acestuia depinde de obținerea finanțării și îndeplinirea condițiilor necesare execuției.

Alte intersecții de pe DN2 din județul Suceava, precum cele de la Spătărești, Vadu Moldovei, Bosanci, Românești și Bălcăuți, sunt de asemenea propuse pentru modernizare, inclusiv prin sensuri giratorii.

Cititorul a subliniat importanța informării opiniei publice despre „modul iresponsabil” în care autoritățile gestionează siguranța pe una dintre cele mai periculoase artere din România. „DN2/E85 este un drum al morții, iar lipsa de acțiune a DRDP Iași este inacceptabilă. Cetățenii trebuie să știe că instituțiile care ar trebui să ne protejeze pasează vina exclusiv pe șoferi,” a adăugat acesta.

Cazul a generat un val de reacții în comunitatea suceveană, care cere măsuri urgente pentru prevenirea altor tragedii.