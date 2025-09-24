Viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir, mesaj ferm: Mergem înainte pentru Suceava, în ciuda opoziției unor grupuri interesate să mențină vechile practici



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a transmis un mesaj categoric prin care subliniază determinarea administrației locale de a continua transformarea orașului, în ciuda opoziției și a tentativelor de manipulare din partea unor anumite grupuri de interese „ancorate în trecut”.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, viceprimarul a detaliat realizările și provocările întâmpinate în procesul de modernizare a Sucevei:

Redarea parcurilor și spațiilor verzi: Administrația depune eforturi pentru a revitaliza parcurile și spațiile verzi, însă se confruntă cu plângeri „penibile și mincinoase” depuse la instituțiile statului pentru a bloca aceste inițiative.

Demolarea garajelor și construcțiilor ilegale: Printr-un proces fără precedent de regenerare urbană, garajele și construcțiile abuzive, ridicate fără autorizație, sunt demolate pentru a reda domeniul public cetățenilor. Aceste demersuri sunt întârziate de acțiuni „egoiste și sterile” în instanță și de tentative de manipulare a opiniei publice, care sugerează că autoritățile ar trebui să negocieze cu cei care au ocupat ilegal spațiile publice, încurajați de lipsa de vigilență a fostei administrații.

Stoparea risipei bugetare: „Robinetele” care secătuiau bugetul public au fost închise, spre nemulțumirea celor care beneficiau de aceste practici.

Transparentizarea managementului Teatrului Municipal: Concursul pentru managementul Teatrului Municipal a fost organizat transparent, iar construcțiile ilegale și dezordinea din incintă au fost eliminate. Cu toate acestea, administrația este acuzată de corupție atunci când rezultatele nu sunt pe placul anumitor grupuri.

Reabilitarea infrastructurii la costuri reduse: Străzile și trotuarele sunt asfaltate și modernizate la jumătate din prețurile practicate în trecut, ceea ce ridică întrebări incomode pentru detractorii administrației.

Atragerea fondurilor europene: Suceava a obținut suplimentar 10 milioane de euro pentru proiecte europene, fonduri alocate inițial altor orașe, însă aceste realizări sunt denaturate prin „ieftine manipulări”.

Impunerea ordinii: Noile reguli care promovează ordinea deranjează pe cei care profitau de haosul anterior.

Viceprimarul a făcut referire la un grup de persoane, nominalizate doar cu inițialele SN, DZ, ZD, CR, SA, și la „sursele” lor de „inspirație și energie pecuniară”, care încearcă să blocheze progresul orașului.

Inspirându-se din cuvintele lui Winston Churchill – „Nu vă dați niciodată bătuți. Niciodată, niciodată, niciodată. Nu cedați niciodată în fața forței” – Dan Ioan Cușnir a reiterat angajamentul administrației de a merge „fix înainte” pentru binele Sucevei.

„Facem totul pentru suceveni, pentru a le reda orașul și a-l transforma într-un loc modern și ordonat. Nu vom ceda în fața celor care vor să ne țină ancorați în trecut,” a declarat viceprimarul.