Căruțaș rănit la Marginea după ce căruța a fost acroșată de o autoutilitară

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 23 septembrie 2025, la ora 06:00, pe DN 17A, pe tronsonul dintre comuna Marginea și comuna Sucevița. Incidentul a implicat o autoutilitară și un atelaj hipo, rezultând rănirea ușoară a unei persoane.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un ucrainean în vârstă de 46 de ani, care conducea o autoutilitară marca Mercedes-Benz dinspre Marginea spre Sucevița, a efectuat o manevră de depășire a unui atelaj hipo. După revenirea pe banda sa de circulație, șoferul autoutilitarei, din cauza nepăstrării distanței regulamentare, a fost surprins de prezența unui alt atelaj hipo, condus de un bărbat de 38 de ani din comuna Volovăț.

Atelajul nu era semnalizat cu elemente reflectorizante, ceea ce a contribuit la producerea incidentului.

În încercarea de a evita coliziunea, conducătorul autoutilitarei a virat stânga, însă a acroșat atelajul cu partea din față-dreapta.

În urma impactului, ambele vehicule au rămas pe carosabil, pe verticală. Conducătorul atelajului, în vârstă de 38 de ani, a suferit o contuzie cervicală și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, fiind diagnosticat ca rănit ușor.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, urmând să continue cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.


