Detaliile accidentului cu un mort și un rănit de la Ilișești: Șoferul a pierdut controlul mașinii a intrat în coliziune cu parapetul metalic și s-a răsturnat în afara carosabilului

Un tragic accident rutier s-a produs marți, în jurul orei 11:15, pe DN17, în afara localității Ilișești.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat de 68 de ani, din municipiul Suceava, aflat la volanul unui autoturism Skoda, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare la intrarea pe „Pod Gorjan”.

Autoturismul a intrat în coliziune cu parapetul metalic și s-a răsturnat în afara carosabilului.

În urma impactului, conducătorul auto, în vârstă de 68 de ani, a fost grav rănit și transportat în stare de inconștiență la Spitalul Clinic Județean Sf. Ioan cel Nou Suceava. Din păcate, acesta a fost declarat decedat la ora 12:45 în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava.

Pasagera din dreapta spate, o femeie de 65 de ani din Suceava, a suferit leziuni corporale ușoare, fiind diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral ușor și contuzie la umărul drept.

Aceasta a fost transportată la aceeași unitate medicală pentru îngrijiri.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt efectuate de lucrătorii din cadrul Biroului Rutier Suceava, care vor stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului și vor dispune măsurile legale corespunzătoare.