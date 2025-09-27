Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, solidaritate cu studenții USV la protestul de la deschiderea anului universitar



Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava (ASI Suceava) își exprimă susținerea fermă față de studenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, membri ai ANOSR, care organizează un protest pe 29 septembrie 2025, la ora 13:00, pe esplanada corpului A al USV.

Acțiunea vizează efectele devastatoare ale Legii nr. 141/2025, care, prin reducerea drastică a finanțării educației, subminează drepturile profesorilor, elevilor și studenților, punând în pericol accesul la o educație de calitate și echitabilă.

ASI Suceava este activă în protestele împotriva acestei legi încă din 7 iulie 2025, alături de întreaga comunitate educațională, care respinge ferm măsurile ce compromit viitorul generațiilor tinere. Sindicatul subliniază că educația trebuie să rămână o prioritate națională și nu poate fi sacrificată în numele austerității.

„Suntem convinși că prin unitatea profesorilor și studenților putem transmite un mesaj clar decidenților: educația este fundamentul unei societăți prospere și echitabile”, a declarat Giani Leonte, președintele ASI Suceava.

ASI Suceava va participa la protestul din 29 septembrie și îndeamnă întreaga comunitate educațională să se alăture acestui demers legitim pentru apărarea educației.