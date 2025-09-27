Gospodărie din Bogata afectată de un incendiu izbucnit de la un scurtcircuit electric



În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2025, la ora 0:00, pompierii au fost sesizați printr-un apel la 112 despre un incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Bogata, comuna Baia.

Pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni, sprijiniți de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Baia și Cornu Luncii, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

La sosirea echipajelor, incendiul cuprinsese două construcții anexe, aflate în corp comun, cu risc iminent de propagare la restul gospodăriei.

Pompierii au reușit să stingă focul la ora 2:10.

Flăcările au distrus cele două anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați, împreună cu bunurile din interior, inclusiv scule și utilaje electrice.

De asemenea, focul a afectat două geamuri ale casei de locuit, situată la doar trei metri de construcțiile incendiate.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, provocat de un cablu electric defect.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit și o anexă alăturată, împreună cu bunurile aferente.