Pacienți evacuați din spital la Rădăuți după un incendiu la Secția Pneumologie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 0:57, pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți au intervenit în urma unui apel la 112, care semnala un incendiu în corpul vechi al Spitalului Municipal Rădăuți, Secția Pneumologie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, focul fusese deja localizat și stins de personalul spitalului, folosind mijloace de primă intervenție.

Totodată, 11 pacienți au fost evacuați rapid în zone sigure de către angajații unității medicale.

Pompierii au acționat cu ventilatoare pentru a evacua fumul din spațiile afectate, au verificat toate încăperile pentru a se asigura că nu mai există persoane în pericol și au stabilit cauza probabilă a incendiului.

Flăcările au distrus două paturi, un scaun, lenjeria paturilor și un corp de iluminat, iar două saloane au fost inundate cu fum.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un echipament de iluminat defect și, din fericire, nu s-au înregistrat victime.