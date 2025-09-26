Cetatea 1932 Suceava, victorie zdrobitoare la Iași: 5-0 cu USV



Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică în etapa a VI-a a Ligii a III-a, Seria I, învingând în deplasare formația USV Iași cu un impresionant 5-0.

Echipa antrenată de Dorin Goian, secondat de Ionuț Plămadă și Andrei Ițco, a dominat autoritar partida, demonstrând o formă excelentă.

Golurile sucevenilor au fost înscrise de Andrei Cerlincă (min. 14 și min. 48 – penalty), Cosmin Tucaliuc (min. 16) și Mario Bai (min. 26 și min. 90), care au asigurat un succes fără echivoc.

Echipa de start a Cetății a fost: Feșteu – Nițu, Sumanariu, Perju, Grosu, Buceac, Bai, Balgiu, Tucaliuc, Marian, Cerlincă.

Pe bancă s-au aflat: Apetrei, Pătrașcu, Petraru, Ghedrouțan, Nica, Savin, Codreanu, Netbai.

Cu această victorie, Cetatea 1932 Suceava acumulează 12 puncte și urcă, provizoriu, pe prima poziție a clasamentului Seriei I.

În etapa următoare, sucevenii vor juca pe teren propriu, pe stadionul Areni, împotriva echipei CS Gheorgheni, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 15:00.