Handbaliștii CSU Suceava au sărbătorit Ziua Europeană a Sportului Școlar alături de elevii Școlii „Ion Creangă” din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Handbaliștii echipei de seniori CSU Suceava au fost prezenți, vineri, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din municipiul Suceava, unde peste 200 de elevi au celebrat Ziua Europeană a Sportului Școlar prin mișcare și activități sportive.

Evenimentul, aflat la a 11-a ediție, a avut ca temă colaborarea cu cluburile sportive, iar echipa CSU Suceava a fost invitată să inspire și să interacționeze cu tinerii.

Codrin Dascălu, jucător al CSU Suceava, a rememorat cu emoție timpul petrecut în copilărie în aceeași școală: „Orele de sport erau preferatele mele, un prilej de recreere. Copiii de astăzi sunt veseli și energici, ceea ce mă bucură. Pe vremea mea nu aveam astfel de activități cu sportivi profesioniști, dar văd cât de mult contează pentru ei.”

Profesoara Alexandrina Jijie, coordonatoare a evenimentului, a subliniat importanța mișcării: „Cireșarii lui Creangă aniversează Ziua Europeană a Sportului Școlar, o zi în care promovăm sănătatea prin sport. Colaborarea cu CSU Suceava a adus un plus de entuziasm, iar copiii au învățat trucuri noi de la handbaliști, integrându-se perfect în activități.”

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a evidențiat legătura specială dintre școală și club: „Această școală a sprijinit mereu echipele noastre de juniori, oferind talente care acum joacă la seniori. Ne bucurăm să fim aici, pentru că sportul este o parte esențială a educației, iar energia copiilor trebuie consumată pe terenurile de sport.”

Evenimentul a fost un succes, copiii bucurându-se de jocuri, demonstrații și sfaturi oferite de handbaliști, demonstrând că sportul unește și inspiră generațiile viitoare.