Noul manager al Teatrului Municipal Suceava, Adrian Păduraru, va avea un contract pe următorii cinci ani

Consiliul Local al municipiului Suceava urmează să discute și să aprobe în ședința din 29 septembrie 2025, rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava, desemnându-l pe Cristinel-Adrian Păduraru drept câștigător.

Proiectul său de management a fost aprobat, iar contractul de management va avea o durată de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Local.

În referatul de aprobare, primarul Vasile Rîmbu arată că procesul de selecție a managerului a respectat prevederile legale, implicând organizarea unui concurs de proiecte de management. Regulamentul concursului, Caietul de obiective, anunțul public și contractul de management au fost aprobate de Consiliul Local.

Concursul a atras două proiecte de management, depuse până la termenul limită de 25 august 2025.

În perioada 1-10 septembrie 2025, proiectele au fost evaluate, ambele obținând note peste 7, ceea ce a permis accesul candidaților la etapa interviului, susținut pe 17 septembrie 2025.

Proiectele au fost anonimizate conform procedurii legale, iar în absența contestațiilor, rezultatul final a fost publicat pe 25 septembrie 2025 pe site-urile Primăriei Suceava și al teatrului.