A început prima ediție a Street FOOD Festival de la Iulius Mall Suceava! Călătorie culinară în jurul lumii și concerte Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Omul cu șobolani!

Călătoria culinară a toamnei a început la Iulius Mall Suceava! Street FOOD Festival îți propune un picnic „Around the World”, cu mâncare delicioasă și concerte live Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Omul cu șobolani! Copiii se bucură de „porții” de joacă la cornerul dedicat lor, unde îi așteaptă activități interactive, tobogane gonflabile și jocuri educative.

Până duminică, 28 septembrie 2025, festivalul care a cucerit pasionații de gastronomie și distracție te așteaptă în parcarea Iulius Mall cu preparate gătite de cele douăzeci de food truck-uri prezente la festival. Pentru prima dată în oraș, festivalul te întâmpină nu doar cu o diversitate culinară, dar și cu o experiență din care nu vor lipsi muzica live și energie pozitivă.

Vei putea alege preparate specifice fiecărui continent; de la burgeri suculenți și meniuri gustoase americane sau variante reinterpretate după rețete românești, la preparate din zona mediteraneeană, mâncare asiatică sau specialități dulci, Street FOOD Festival este un spectacol al aromelor variate.

Aventura culinară este însoțită de un spectacol care va transforma serile festivalului într-o experiență pe care îți vei dori să o repeți. Pe scenă vor urca Dora Gaitanovici și Omul cu șobolani (vineri, de la ora 20.00 și de la 21.30), The Kryptonite Sparks și Robin and the Backstabbers (sâmbătă, de la ora 20.00 și de la 21.30), The Groovy Bastards (duminică, de la ora 19.30) și The Mono Jacks (duminică, de la 21.00).

Dacă vii cu cel mic la festival, trebuie să știi că organizatorii au pregătit un corner numai al lor. Vor descoperi activități interactive, jocuri și oportunități de distracție și vor fi stimulați să lucreze în echipă, să fie creativi, să prindă curaj și să își dezvolte competențele artistice.

Mai mult decât un eveniment culinar, Street FOOD Festival este o celebrare a comunității pasionaților de gastronomie și a muzicii de calitate. Programul zilnic este între orele 12:00 și 23:00, iar intrarea este liberă.