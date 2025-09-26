Canotorii suceveni, medalie de argint pentru România la Campionatul Mondial de Canotaj din Shanghai



Echipajul masculin de patru rame (M4-) al României, format din canotorii suceveni Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă, a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cucerind medalia de argint.

Într-o finală extrem de strânsă, sportivii suceveni au rămas constant în lupta pentru podium, reușind un finish spectaculos care le-a adus locul al doilea, depășind Olanda și clasându-se în spatele Marii Britanii.

Echipa României a demonstrat determinare și forță, aducând o nouă medalie în palmaresul canotajului românesc.

Felicitări tricolorilor pentru această realizare, a transmis Federația Română de Canotaj.